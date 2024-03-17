Batman'da dini nikahlı eşi ile bir kişiyi öldüren şüpheli yakalandı

Batman'da dini nikahlı eşi ve bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dini nikahlı eşi E.Y'nin R.Ö. adlı kişiyle mesajlaştığını iddia eden R.B, E.Y'yi yanına alarak Yenişehir Mahallesi'nde R.Ö. ile buluştu.

Buluşmada R.B. ile R.Ö. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B, tabancayla dini nikahlı eşi E.Y. ve R.Ö'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y. ve R.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırının ardından kaçan R.B, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.