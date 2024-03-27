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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:51 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:51
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak muhtarlarla bir araya geldi
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaymakamlık konferans salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla görüşen İmrak, talep ve sorunları dinledi.

        İmrak, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zeki Kaplan'dan köylerin durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        İmrak, sorunların giderilmesi konusunda talimat verdi.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Mustafa Güven ve kurum amirleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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