Batman'da talasemi hastası gence yanlış kan verildiği iddialarına inceleme

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Batman'da yaşayan talasemi hastası Furkan İçyer'in (24) babası Ömer İçyer (58), yaptığı açıklamada, oğlunun kan değişim zamanı geldiğini ve işlem için 1 Nisan'da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

Hastaneye ulaştıktan 2 saat sonra başka bir hasta tarafından aranarak oğlunun fenalaştığını öğrendiğini belirten İçyer, şöyle devam etti: