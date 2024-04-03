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        Batman'da talasemi hastası gence yanlış kan verildiği iddialarına inceleme

        Batman İl Sağlık Müdürlüğü, talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:51 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:51
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        Batman'da talasemi hastası gence yanlış kan verildiği iddialarına inceleme
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        Batman İl Sağlık Müdürlüğü, talasemi hastası gence tedavisi sırasında yanlış kan verildiği iddiaları üzerine inceleme başlattı.

        Batman'da yaşayan talasemi hastası Furkan İçyer'in (24) babası Ömer İçyer (58), yaptığı açıklamada, oğlunun kan değişim zamanı geldiğini ve işlem için 1 Nisan'da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiğini söyledi.

        Hastaneye ulaştıktan 2 saat sonra başka bir hasta tarafından aranarak oğlunun fenalaştığını öğrendiğini belirten İçyer, şöyle devam etti:

        "Hemen hastaneye gittim. Hastaneye varıncaya kadar oğlum yoğun bakıma alınmıştı. 2 gün yoğun bakımda kalan oğlum, sonra normal servise alındı. Doktorlar oğlumun neden böyle olduğuna dair bir şey demediler. Bazı hastane çalışanları yanlış kan takıldığını söyledi. Oğlumun yanında yatan başka bir hasta daha vardı. O bana telefon açtı. Furkan'ın durumunun çok kötü olduğunu, yoğun bakıma aldıklarını, Furkan'a yanlış kan verildiğini söyledi. Oğlum ölümden döndü. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım."

        İddialar üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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