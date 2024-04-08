AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensupları ile bir araya geldi, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kristal Park tesislerinde düzenlenen toplantıya, Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Adil Sebati Ceylan ve partililer katıldı.

Nasıroğlu, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimi olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem Batman’da genel bir seçimden çıkılmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa 31 Mart seçimleri yerel seçimdir. Batman genelinde 5 belediye kazandık." dedi.