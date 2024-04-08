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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensupları ile bir araya geldi, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.04.2024 - 10:35
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, basın mensupları ile bir araya geldi, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kristal Park tesislerinde düzenlenen toplantıya, Nasıroğlu ile AK Parti İl Başkanı Akif Gür, AK Parti'den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Adil Sebati Ceylan ve partililer katıldı.

        Nasıroğlu, 31 Mart seçimlerinin belediye seçimi olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye'de hem Batman’da genel bir seçimden çıkılmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa 31 Mart seçimleri yerel seçimdir. Batman genelinde 5 belediye kazandık." dedi.

        İktidar partisi olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini dile getiren Nasıroğlu, seçimde kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik ettiğini belirtti.

        Nasıroğlu, şunları kaydetti:

        "İnşallah Batman'a güzel hizmetler kazandırırlar. Batman'da belediye seçimleri sonrası uzun yıllardır yaşamadığımız olaylar tekrar etmeye başladı. Yine çocuklarımızın eline taş verildi. Bunun vebali birilerinin boynunadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kirli emellerine alet etmeye çalışanlara sesleniyorum, yapmayın. Çocukların geleceğini karartmayın. Çocuklarımızın iyi bir geleceği ve parlak bir istikballeri olsun diye çalışıyoruz. Önümüzde bir süreç var ve süreçte iktidar partisinin vekili olarak Batman için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Şehrimize olan bir sevdamız var. Hizmet etmeye ve vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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