Gercüş Belediye Başkanı Günaydın, mazbatasını aldı

Batman'da AK Parti'den Gercüş Belediye Başkanı seçilen Gündüz Günaydın, mazbatasını aldı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gamze Göztepe Sunca'dan mazbatasını alan Günaydın, beraberinde AK Parti İlçe yönetimi ve Belediye Meclis üyeleri ile Gercüş Belediyesine geçti.

Belediye binası girişinde vatandaşlara hitap eden Günaydın, seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Bu göreve ikinci kez layık görülmenin onurunu yaşadığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti: