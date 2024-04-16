Batman'da kurulacak OSB'lerle 60 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da projesi tamamlanarak 2024 yılı altyapı yatırım programına alınan iki Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) tamamlanmasıyla 60 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Batman OSB Müdürlüğünce, kentte ticaretin gelişmesi, yeni istihdam alanlarının oluşması, ham maddenin nihai ürüne dönüşerek ekonomik katma değerinin arttırılması amacıyla 2 yeni OSB yapılması için çalışmalara başlandı.

Projeleri hazırlanan Samanyolu Tekstil OSB ve Oymataş Köyü Gıda İhtisas OSB'nin yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2 milyar 611 milyon 120 bin lira yatırım projesi desteği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 2024 yılı yatırım programına alınan iki OSB'nin bu yıl alt yapı çalışmalarına başlanacak. Altyapı ihalesi bu yıl içerisinde yapılıp 2 yıl içerisinde de bitirilmesi öngörülen iki OSB'nin tamamlanmasıyla 60 bin kişilik yeni istihdam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. - OSB'ler kısa sürede yatırım programına alındı Vali Ekrem Canalp, AA muhabirine, iki yıl önce Batman'da göreve başladığında vatandaşların kendisine yoğun olarak iş ve sosyal yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

İşsizlik sorununu çözmek ve iş alanlarının oluşmasıyla sosyal yardım taleplerini azaltmak amacıyla kentte 5 yeni endüstriyel alan yapmaya karar verdiklerini belirten Canalp, "Eğer biz iş problemini çözersek zaten sosyal yardım taleplerini de çözmüş olacağız. Bundan hareketle Batman'da 5 yeni endüstriyel alan için, bunlardan 3'ü OSB, 2'si de küçük sanayi sitesi olmak üzere girişim başlattık." dedi. Canalp, Türkiye'de OSB'lerin genellikle 8-12 yılı bulan süreçler halinde ancak uygulamaya geçebildiğini kaydederek Batman'da kurmayı planladıkları OSB'lerin 14 ay gibi kısa bir sürede bütün idari işlemlerinin tamamlandığını ve şu anda 2024 yılının yatırım programında yer aldığını vurguladı.

OSB'lerin yapılmasıyla Batman'da 60 bin kişilik istihdam alanı oluşacağını aktaran Canalp, bölgede özellikle gençlerin istihdamı için muazzam bir adım atacaklarını bildirdi. İstihdam alanlarının arttırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Canalp, "OSB'ler ve küçük sanayi sitelerinin dışında aynı zamanda 2 lojistik kent ve 2 de sera kent kurulması amaçlanıyor. Bunlar sayesinde toplam 100 bini bulacak istihdam kapasitesi ile bundan sonra inşallah Batman'da işsizliği de sosyal yardım taleplerini de bitireceğiz." ifadelerini kullandı.