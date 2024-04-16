Milletvekili Ramanlı yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret etti

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçilen belediye başkanlarını ziyaret etti.

Milletvekili Ramanlı, Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Balpınar Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş ve Beşiri Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut, CHP'den seçilen Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, AK Parti'den seçilen Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve HÜDA PAR'dan seçilen Kayapınar Belde Belediye Başkanı Samir Özhan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Hizmet konusunda çalışan herkesi destekleyeceğini belirten Ramanlı, "1 Nisan bizim için artık yeni bir defterdir. Memleketimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Birbirimize destek vermek zorundayız." dedi.