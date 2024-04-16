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        Batman'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kurtarıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 20:46 Güncelleme: 16.04.2024 - 20:46
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        Batman'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kurtarıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Sevgi Aydın A. yönetimindeki 34 DET 538 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, Han Deresi'ne düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sürücü Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A'yı kurtarmak için bölgeye 2 kepçe gönderildi.

        Kepçe yardımıyla kurtarılan çift, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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