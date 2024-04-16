Batman'da dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kurtarıldı
Batman'ın Sason ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Batman'ın Sason ilçesinde dereye düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Sevgi Aydın A. yönetimindeki 34 DET 538 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, Han Deresi'ne düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Sevgi Aydın A. ve eşi Suat A'yı kurtarmak için bölgeye 2 kepçe gönderildi.
Kepçe yardımıyla kurtarılan çift, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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