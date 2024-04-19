Kozluk'ta öğrenciler için etkinlik

Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kendine Gülümse Vakfı (KGV) arasında yürütülen "Haydi Umutla Gülümse Projesi" kapsamında, 10 farklı okulda yaklaşık bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve öz bakım alışkanlıklarına yönelik etkinlik yapıldı.

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