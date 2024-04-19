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        Kozluk'ta öğrenciler için etkinlik

        Kozluk ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:09
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        Kozluk'ta öğrenciler için etkinlik
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        Kozluk ilçesinde öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

        Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kendine Gülümse Vakfı (KGV) arasında yürütülen "Haydi Umutla Gülümse Projesi" kapsamında, 10 farklı okulda yaklaşık bin öğrenciye ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve öz bakım alışkanlıklarına yönelik etkinlik yapıldı.

        Etkinlikte, tiyatro oyunu sahnelendi.

        Okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı alışkanlığı kazandırmak amacıyla sahnelenen oyunda, öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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