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        Batman Valisi Canalp'ten Petrolspor'a destek

        Batman Valisi Ekrem Canalp'in, 3. Lig 2. Grup'ta liderlik mücadelesini sürdüren Batman Petrolspor'a 100 bin lira destek olduğunu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:21 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:21
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        Batman Valisi Canalp'ten Petrolspor'a destek
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        Batman Valisi Ekrem Canalp'in, 3. Lig 2. Grup'ta liderlik mücadelesini sürdüren Batman Petrolspor'a 100 bin lira destek olduğunu açıklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, şampiyonluk yolunda mücadele eden Batman Petrolspor'a destek olmak adına Vali Canalp'in 100 bin lira bağışta bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, ayrıca kentin iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara da çağrıda bulunularak Batman Petrolspor'a destek olmaları istendi.

        Öte yandan, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 maaşını Batman Petrolspor'a bağışladığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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