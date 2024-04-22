Batman'dan Gazze'ye 4 tır yardım gönderildi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, "Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır un, Batman'dan Gazze'ye gönderildi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, "Özgürlük Filosu Yeniden Yola Çıkıyor" kampanyası kapsamında toplanan 4 tır un, Batman'dan Gazze'ye gönderildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Batman Şube Başkanı Mehmet Latif Kaya, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde, Gazze'de aylardır tüm insanlığın gözü önünde acımasızca bir soykırım yaşandığını belirtti.
Kaya, "Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı yapılmadan Gazze'de dünya tarihinin en kanlı ve acımasız katliamı yapılıyor. Filistin halkının yaşadığı acılar, katliamlar, sürgünler insanlık tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturuyor. Gazze için yola çıkacak filonun soykırıma maruz kalan Filistinlilerin özgürlüğüne vesile olmasını diliyoruz. Batman'dan da 3 kişi filo ile Gazze'ye gidecek." dedi.
Konuşmaların ardından tırlar, dualarla uğurlandı.
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