Batman'da yasa dışı hayvan ticareti yapan kişiye para cezası

HAYDİ ekiplerince muhafaza altına alınan hayvanlar Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edilirken, iş yeri sahibi A.Ş'ye 1️9 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ticareti yasak hayvanların satışının yapıldığına dair ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerine operasyon düzenledi.

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