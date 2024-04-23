Gercüş'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Gercüş Yatılı Bölge Orta Okulu bahçesinde devam eden törende, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

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