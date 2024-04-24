Hasankeyf'te kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Hasankeyf İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.
Hasankeyf İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı.
Bahar Şenlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen ve 10 Mayıs'a kadar sürecek olan turnuvada, 8 takım yarışacak.
Hasankeyf Spor Salonunda başlayan turnuvanın ilk maçı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beşir Tutuş Çok Programlı Anadolu Lisesi arasında yapıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Veysi Datlı, takımlara başarılar diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.