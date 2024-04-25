Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı

Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığında kurulan stantları gezdi, helikoptere bindi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle jandarma mesleğini ve kullanılan araç, silah ve teçhizatın tanıtımı amacıyla etkinlik düzenlendi.

Program kapsamında İl Jandarma Komutanlığına gelen yaklaşık 2 bin öğrenci, kurulan stantlarda jandarma personelinin kullandığı silah, araç ve teçhizatları tanıdı, askeri araç ve helikoptere bindi.

3. sınıf öğrencisi Mustafa Serdar Ünal, jandarmanın kullandığı araçlar ve helikoptere bindiğini söyledi.