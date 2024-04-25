Batman'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
Batman'da, cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Batman'da, cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerine tamire götürülen cep telefonunun bataryası bir anda patladı.
Panik yaşayan işletme sahibi Ozan M, yanan cep telefonunu dükkandan dışarıya çıkarttı.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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