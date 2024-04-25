Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

        Batman'da, cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da, cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerine tamire götürülen cep telefonunun bataryası bir anda patladı.

        Panik yaşayan işletme sahibi Ozan M, yanan cep telefonunu dükkandan dışarıya çıkarttı.

        O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!

        Benzer Haberler

        Cep telefonu tamir sırasında patladı
        Cep telefonu tamir sırasında patladı
        DEM Parti Batman İl Eş Başkanı, gözaltına alındı
        DEM Parti Batman İl Eş Başkanı, gözaltına alındı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak encümen ve meclis üyeleriyle bir araya geldi
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak encümen ve meclis üyeleriyle bir araya geldi
        Batman'da 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Batman'da 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Otomobile tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
        Otomobile tutunan patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada
        Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı
        Batman'da öğrenciler İl Jandarma Komutanlığındaki etkinliğe katıldı