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        Batman'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:15
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        Batman'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
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        Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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