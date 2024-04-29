Batman'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Batman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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