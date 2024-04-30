Batman'daki köy okulunda öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte yoğurdu, türkü söyledi

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Ayrancı köyündeki ilkokulda görevli öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte hazırladı, türkü söyledi.

Ayrancı İlkokulunda idareci ve öğretmenler, öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak, onlara sosyal etkinliklerle okulu ve dersleri sevdirmek amacıyla çeşitli programlar düzenliyor.

Bu kapsamda öğretmenler, öğrencileri için çiğ köfte yoğurdu, öğrencilerle birlikte türküler söyledi, halay çekti.

Okul Müdürü Oktay Avim, AA muhabirine, çocukların eğitiminde, derslerin yanı sıra sosyalleşmelerine de öncelik verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin akademik alandaki gelişimlerini, sosyal açıdan da tamamlamaları gerektiğini aktaran Avim, şöyle konuştu:

"Bunun için sürekli bu alanda etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü öğrenciler derse daha bir motive olmuş şekilde giriyor. Derslere daha çok odaklanıyorlar. Okula daha çok severek geliyorlar. Bu alanda olumlu etkilerini görüyoruz. Öğrenciler mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Bizim mesleğimiz de gerçekten işini severek yapmak çok önemli. İyi ki öğretmeniz diyebiliyoruz. Bu okulda güzel anılarımız birikiyor."