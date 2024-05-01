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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:13
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, emekçilerin ülkenin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay aldıklarını belirtti.

        Kaymakam İmrak, alın teri döken işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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