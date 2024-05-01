Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı

Kaymakam İmrak, alın teri döken işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini kaydetti.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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