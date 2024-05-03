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        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi

        Batman Üniversitesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait lezzetlerin de sunulduğu 2. Gastronomi Festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:44
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        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
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        Batman Üniversitesi tarafından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne ait lezzetlerin de sunulduğu 2. Gastronomi Festivali gerçekleştirildi.

        Batı Raman Kampüsü'nde düzenlenen festivalde içli köfteden şamböreğe, danuktan lahmacuna, pastalardan tatlılara birçok lezzet katılımcılara ikram edildi.

        Vali Ekrem Canalp ve Rektör Prof. Dr. İdris Demir, alanda kurulan stantları gezerek hazırlanan yemekleri tattı.

        Canalp, Batman'ın festivaller şehri olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir festival oldu. Herkes memleketin güzelliklerini gelip burada yaşasın." dedi.

        Rektör Demir de Gastronomi Festivali’nin geleneksel hale geldiğini belirtti.

        Demir, "Yurt içinden ve yurt dışından konuklarımızla birlikte burada Batman yemeklerini, Güneydoğu yemeklerini, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin yemeklerini tadıyor olmanın, bunları tattırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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