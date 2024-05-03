Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:44 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar ele geçirildi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, bir torba içerisine 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar bulundu.

        Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        İstanbullular kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
        Batman Üniversitesince 2. Gastronomi Festivali düzenlendi
        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay...
        Öğrencisinin hayatını kurtaran Levent öğretmen, 'Heimlich' manevrasını 2 ay...
        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntül...
        Otomobilin yaya geçidinde 1'i bebek 4 çocuğa çarptığı kaza, anbean görüntül...
        Batman Üniversitesinde "3. Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman Üniversitesinde "3. Uluslararası Bilişim Festivali" başladı
        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele g...
        Batman'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 2 kilo 160 gram eroin ele g...
        Boğazına simit takılan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
        Boğazına simit takılan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı