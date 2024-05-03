Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Aramada, bir torba içerisine 16 kilo 120 gram skunk ve 1 kilo 530 gram toz esrar bulundu.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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