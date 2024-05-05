Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

        Batman'da İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:32 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek amacıyla oturma eylemi yapıldı.

        Gülistan Caddesi'nde İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen, ellerinde Filistin bayrakları ile Türkçe ve Kürtçe Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşıyan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Grup adına açıklama yapan Bünyamin Rüzgar, İsrail'in saldırılarının ve katliamlarının Gazze'de aylardır devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in amacına ulaşamayacağını ifade eden Rüzgar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

        Basın açıklamasının ardından grup, İsrail tarafından katledilen Filistinlileri temsil eden ayakkabı ve terliklerin yer aldığı meydanda bir süre oturma eylemi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Batman'da sel nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Batman'da sel nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Muhammed Tür...
        Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında bölge birincisi olan Muhammed Tür...
        Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit e...
        Polisten kaçıp otomobille tarlaya giren şüpheliler, yerleri dronla tespit e...
        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçu...
        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 4 şüpheli uyuşturucu suçu...
        Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı
        Batman'da polis ekipleri vatandaşlara broşür dağıttı
        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da 16 kilo 120 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı