Batman'da Filistin'e destek için oturma eylemi yapıldı

Basın açıklamasının ardından grup, İsrail tarafından katledilen Filistinlileri temsil eden ayakkabı ve terliklerin yer aldığı meydanda bir süre oturma eylemi yaptı.

Grup adına açıklama yapan Bünyamin Rüzgar, İsrail'in saldırılarının ve katliamlarının Gazze'de aylardır devam ettiğini söyledi.

Gülistan Caddesi'nde İslami sivil toplum kuruluşları öncülüğünde bir araya gelen, ellerinde Filistin bayrakları ile Türkçe ve Kürtçe Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar taşıyan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

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