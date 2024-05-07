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        Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:41
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        Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Trafik Haftası kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşpınar köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, yaya yolu ve işaretleri, uygulamalı yol kontrol ve denetleme faaliyeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Öğrencilere, jandarma boyama kitabi ve jandarma çocuk dergisi hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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