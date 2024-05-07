Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Etkinlikte, yaya yolu ve işaretleri, uygulamalı yol kontrol ve denetleme faaliyeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik Haftası kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşpınar köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

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