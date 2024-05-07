Beşiri'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Beşiri ilçesinde Jandarma İlçe Komutanlığı tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Trafik Haftası kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşpınar köyü ilk ve ortaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, yaya yolu ve işaretleri, uygulamalı yol kontrol ve denetleme faaliyeti hakkında bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilere, jandarma boyama kitabi ve jandarma çocuk dergisi hediye edildi.
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