Batman'da anaokulu öğrencileri okul bahçesinde sebze yetiştiriyor

Batman'da anaokulu bahçesinde ayrılan bir bölümde öğrencilere sebze yetiştiriciliği öğretiliyor.

16 Mayıs Anaokulu'nda idareciler ve öğretmenler tarafından bahçedeki bir bölüm sebze ve meyve yetiştirilmesi için düzenlendi.

Öğretmenler bu bölümde öğrencilerin de yardımıyla patates, soğan, roka ve dereotu yetiştiriyor.

Ders ve sosyal etkinliklerden arta kalan zamanlarda bahçeye çıkan öğrenciler çapa ve sulama yapıyor.

Öğrencilere bu sayede hem sebze yetiştiriciliği öğretiliyor hem de doğa sevgisi aşılanıyor.

Okul müdürü Lokman Kaya, AA muhabirine, öğrencilerle bahçede çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini söyledi. Yaptıkları bu etkinlikle öğrencilerin bir bitkinin gelişim sürecini gözlemelerini sağladıklarını ifade eden Kaya, "Bahar şenliklerinde yetişen ürünlerimizi kullanabilmek amacıyla bahçemizde patates, soğan, marul, dereotu, roka gibi ürünlerin tohumlarını çocuklarımızla birlikte toprağa attık. Çocuklarımız sulamasını ve bakımını yapıyorlar." diye konuştu. Yetiştirilen sebzeleri düzenleyecekleri sosyal etkinliklerde tüketeceklerini anlatan Kaya, çocukların kendi yetiştirdikleri ürünleri afiyetle yiyeceğini belirtti.