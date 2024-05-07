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        Batman'da öğretmenin darbedilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

        Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 22:05 Güncelleme: 07.05.2024 - 22:05
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        Batman'da öğretmenin darbedilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
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        Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

        İddiaya göre, ilçedeki bir ortaokulda okuyan A.B'ye (13) okula geç kaldığı için okul müdürü tarafından uyarıda bulunuldu.

        Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine, baba M.B. (54) ve oğlu Y.B. (27) süpürge sapıyla okula gelerek okul müdürü ile tartıştı.

        Öğretmenlerin araya girmesi üzerine baba ve oğlu okulun beden eğitim öğretmeni İ.Y'yi darbetti.

        Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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