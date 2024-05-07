Batman'da öğretmenin darbedilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı

Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine, baba M.B. (54) ve oğlu Y.B. (27) süpürge sapıyla okula gelerek okul müdürü ile tartıştı.

İddiaya göre, ilçedeki bir ortaokulda okuyan A.B'ye (13) okula geç kaldığı için okul müdürü tarafından uyarıda bulunuldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.

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