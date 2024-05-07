Batman'da öğretmenin darbedilmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Batman'ın Kozluk ilçesinin Samanyolu köyünde bir öğretmeni darbettikleri öne sürülen baba ve oğlu gözaltına alındı.
İddiaya göre, ilçedeki bir ortaokulda okuyan A.B'ye (13) okula geç kaldığı için okul müdürü tarafından uyarıda bulunuldu.
Öğrencinin durumu ailesine bildirmesi üzerine, baba M.B. (54) ve oğlu Y.B. (27) süpürge sapıyla okula gelerek okul müdürü ile tartıştı.
Öğretmenlerin araya girmesi üzerine baba ve oğlu okulun beden eğitim öğretmeni İ.Y'yi darbetti.
Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince baba ve oğlu gözaltına alındı.
Öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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