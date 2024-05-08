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        HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı muhtarlar ile bir araya geldi

        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, muhtarlar ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:34
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        HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı muhtarlar ile bir araya geldi
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        HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, muhtarlar ile bir araya geldi.

        Milletvekili Ramanlı, Öğretmenevinde düzenlenen programda merkez mahalle ve köy muhtarları ile buluştu.

        Vatandaşın hizmetinde olacaklarını kaydeden Ramanlı, "Sizler devletin mahallelerde bulunan ilk merci makamısınız. Sizlere müracaat eden vatandaşlarımız başta size gelecekler. Sizler mahallenizde, köyünüzde gördüğünüz ihtiyaç ve sıkıntılarınızı istediğiniz zaman bizlere iletebilirsiniz." dedi.

        Muhtarları dinleyen Ramanlı, köy ve mahallelerde gördükleri sıkıntılar ve ihtiyaçlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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