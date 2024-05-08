Batman'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
O.S.Y, yönetimindeki 35 JV 540 plakalı otomobil, Bıçakçı köyü mevkisinde bir evin duvarına çarparak takla attı.
Kazada, sürücü ile B.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.