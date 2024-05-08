Eğitim Bir Sen Batman Şubesinden darp edilen öğretmene ilişkin açıklama

Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, darp edilen öğretmene ilişkin açıklama yaptı.

Önlü, yaptığı açıklamada, öğretmenlere yapılan şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu aktararak, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

Öğretmene yapılan çirkin davranışı kınadıklarını belirten Önlü, şunları kaydetti:

"Kozluk ilçesinde şiddete uğrayan öğretmenimizin, öğrencimizin ve diğer öğrenci ve öğretmenlerin ciddi bir travma yaşadıkları aşikardır. Burada yapılan saldırı bütün öğretmenlere ve eğitim camiasına yapılmıştır. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, etkinleştirilmelidir. Bu ve benzeri olaylara asla duyarsız kalmayacağız. Bu menfur olayın takipçisi olacağız. Olayın faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz."