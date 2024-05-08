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        Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi cezası verildi

        Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:33
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        Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi cezası verildi
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        Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi verildi.

        Gültepe Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti.

        F.D'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsiyle cezalandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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