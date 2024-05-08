GÜNCELLEME - Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu darbeden esnafa ev hapsi cezası verildi

Açıklamada, Valilik tarafından mağdura ve ailesine psikososyal destek verildiği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Biriminin çocuğa yönelik yaşanan şiddet olayına müdahil olduğu vurgulandı.

M.E'nin çocukların kendisiyle "dalga geçtikleri" gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan ettiği aktarılan açıklamada, M.E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildiği ifade edildi.

Marketin yan tarafında kaldırımda bekleyen F.D.E'nin iş yeri sahibi M.E'nin "Dükkanın önünde bekleme yapma" diyerek kendisini darbettiğini beyan ettiği kaydedilen açıklamada, çocuğun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince M.E'nin yakalandığı bildirildi.

Batman Valiliğince yapılan açıklamada, bir iş yerinin önünde meydana gelen olayda yaşı küçük bir çocuğun darbedildiği belirtildi.

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