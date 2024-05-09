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        Batman'da trafik denetimi yapıldı

        Batman'da trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:25
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        Batman'da trafik denetimi yapıldı
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        Batman'da trafik denetimi yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Demokrasi Bulvarında denetim yapıldı.

        Radar ve dron destekli denetimde, şoförlerin kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

        Denetimler kapsamında 33 araç denetlendi, 24 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı, 11 araç trafikten men edildi.

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