Batman'da trafik denetimi yapıldı.

Radar ve dron destekli denetimde, şoförlerin kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu kullanımı, yaya önceliği ve emniyet kemeri kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte meydana gelebilecek kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Demokrasi Bulvarında denetim yapıldı.

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