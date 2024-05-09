Kozluk'ta el sanatları sergisi açıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları sergisi açıldı.

Kozluk Öğretmenevinde düzenlenen serginin açılışını yapan Kaymakam Ekrem Güngör, hat, ahşap yakma ve resim sanatlarıyla yapılan eserleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Güngör, yaptığı açıklamada, hayat boyu öğrenme kurslarının insanlarının hobilerini ve yeteneklerini mesleğe dönüştürmede misyon üstlendiğini belirtti.

Halk eğitimi merkezlerindeki kursların istihdam ile birlikte toplumsal gelişimi de artıracağını vurgulayan Güngör, "Ne kadar çok vatandaşımız bu kurslardan faydalanırsa ülkemizin sosyal ekonomik gelişmesi de o yönde artacaktır. Bu güzel çalışmaları yapan usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.