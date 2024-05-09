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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:17
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        Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, 544 gram esrar, 18 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 213 gram metamfetamin ele geçirdi.

        "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve ekiplerce durdurulan bir araçta da 2 kilogram skunk bulundu.

        Operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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