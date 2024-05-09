Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir ikamette yapılan aramada, 544 gram esrar, 18 uyuşturucu nitelikte hap, hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, 213 gram metamfetamin ele geçirdi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve ekiplerce durdurulan bir araçta da 2 kilogram skunk bulundu.