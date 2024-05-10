Batman'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli daha sonra öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme kuralları ve seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye bağlı Akalın İlkokulunda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

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