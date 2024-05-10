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        Batman'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde görevli jandarma personeli, kırsalda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:36 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:36
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        Batman'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde görevli jandarma personeli, kırsalda eğitim gören öğrencilere trafik eğitimi verdi.

        Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanlığında görevli trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ilçeye bağlı Akalın İlkokulunda okuyan öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli daha sonra öğrencilere trafiğin tanımı, emniyet kemeri kullanımı, yolun karşısına geçme kuralları ve seyahat esnasında dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

        Etkinliğin sonunda öğrencilere broşür dağıtıldı, trafik dedektifi kartı hediye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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