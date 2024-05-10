Batman Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Batman Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenler tarafından Filistin'e destek için yürüyüş yapıldı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ndeki yemekhane önünde bir araya gelen öğrenciler, akademisyenler ve eyleme destek veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Üniversite Camisi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar Türk ve Filistin bayrakları ile "Özgür Filistin", "Sessiz kalma, soykırıma ortak olma", "Filistin'de zulme dur de", "Filistin'de katliam var" ile "Çocuklardan ve adaletten tarafız" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.