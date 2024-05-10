Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta ve 1 kişinin üzerinde arama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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