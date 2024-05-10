Batman Havalimanı nisan ayında 57 bin 240 yolcuya hizmet verdi

Batman Havalimanı'nda geçen ay 57 bin 240 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nın nisan ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında nisan ayında iç hat yolcu trafiği 57 bin 240 oldu.

Geçen ay havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 323'ye, yük trafiği ise 619 tona ulaştı.

Bu yılın ilk dört ayında Batman Havalimanı'ndan 209 bin 238 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 1310, taşınan yük ise 2 bin 239 ton oldu.