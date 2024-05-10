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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:30
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        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası mesajı
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        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İmrak, mesajında, ulaşım altyapısında yapılan hızlı gelişmeler ve artırılan tedbirlere rağmen kural ihlalleri ve dikkatsizlikten dolayı trafik kazalarının yaşandığını belirtti.

        Trafik kazalarının, kurallara uyulduğu takdirde önlenebilir olduğunu kaydeden İmrak, doğru ilk yardım uygulamaları ile hayat kurtarıldığını ifade etti.

        İmrak, şunları kaydetti:

        "Sorumlu bireyler olarak hepimize önemli görevler düşmektedir. Hepinizin hayatı bir anlık dikkatsizlik veya kural ihlali sonucu yitirilemeyecek kadar değerlidir. İlçemizde karayolları trafik güvenliği ile ilgili emniyet ve jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde kazaların önlenmesi ve bundan doğan olumsuz sonuçların en alt seviyeye indirilmesi için yoğun gayret göstererek çalışmalarını sürdürmektedir. Bütün vatandaşlarımızı trafik konusunda daha duyarlı davranmalarını ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde dikkat etmeye davet ediyorum."

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