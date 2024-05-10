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        AK Parti'li kadınlar, Gazze'de yaşam hakkı ellerinden alınan anneler için buluştu

        Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Mardin ve Siirt'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:50 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:53
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        AK Parti'li kadınlar, Gazze'de yaşam hakkı ellerinden alınan anneler için buluştu
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        Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ, Mardin ve Siirt'te AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması yapıldı.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi yerleşkesinde bir araya gelen AK Partili kadınlar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Burada basın açıklaması yapan AK Parti Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle annelerin çok zor günler geçirdiğini söyledi.

        Saldırılarda binlerce kadının hayatını kaybettiğini ifade eden Beşe, "Anneler olarak İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyor, ateşkes için bir adım bekliyoruz. AK Parti teşkilatları ve kadınlar olarak Gazze'deki anneler için dimdik ayaktayız. Yaşanan tüm zulme, acıya rağmen, eşini, evladını, ailesini kaybetmesine rağmen çocukları için, ülkesi için dimdik ayakta duran Filistinli anneler, er ya da geç kazanacak." dedi.

        Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları İnsan Hakları Başkanı Oya Eronat, AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Abdurahman Kikizade ve AK Partili kadınlar katıldı.

        - Batman

        AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Gazze'de yaşanan zulüm protesto edildi.

        Atatürk Parkı önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

        Aksoy, 12 Mayıs'ta Anneler Günü'nün kutlanacağını ifade ederek, Gazze'de anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını belirtti.

        "Biz okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor" diyen Aksoy, anneler olarak İsrail’e bir kez daha ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi.

        - Şırnak

        Şırnak AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde toplanan kadınlar ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile "İsrail katliama son ver", "Daha kaç annenin yüreği yanacak?" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

        Buradan Sanat Sokağı'na kadar yürüyen grup adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, anneler olarak İsrail'e çağrıda bulunduklarını, ateşkes için adım beklediklerini söyledi.

        Acar, "Anneler bitmeden bu direniş bitmez. Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek." dedi.

        - Elazığ

        Elazığ'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar ellerinde taşıdıkları pankartlarla İsrail aleyhine slogan attı.

        İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, yaptığı açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırılarının giderek arttığını belirtti.

        Tüver, her yerde Anneler Günü telaşı, heyecanı yaşanırken Gazze'de annelerin ve evlatlarının acı dolu günler yaşadığını söyledi.

        - Mardin

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplanan AK Parti Kadın Kolları üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkisini dile getirdi.

        AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Esengül Aydın Sancar, AK Parti'li kadınların bugün 81 ilde Gazze'deki anneler için bir araya geldiğini söyledi.

        Gazze'de binlerce kadının öldüğünü ifade eden Sancar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden annelere Allah'tan rahmet diledi.

        Programa, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma ve AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin de katıldı.

        - Siirt

        AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kadınlar ellerinde "İsrail savaş suçlusudur" ve "Daha kaç annenin yüreği yanacak?" yazılı dövizler taşıdı.

        Katılımcılar adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Filistin'de yaşanan soykırım nedeniyle annelerin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Mavi, Filistinli annelerin yanında olduklarını belirtti.

        Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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