Hasankeyf'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

Kaymakam Mehmet Ali imrak, dereceye giren takımları tebrik ederek, madalya ve kupalarını takdim etti.

Müsabakada galip gelen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı takımı ikinci, İlçe Emniyet Amirliği takımı ise üçüncü oldu.

Turnuvanın final maçı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı arasında oynandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

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