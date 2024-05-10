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        Hasankeyf'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:54 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:54
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        Hasankeyf'te kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

        Bahar Şenlikleri kapsamında bu ikincisi düzenlen turnuva, Hasankeyf Spor Salonunda 8 takımın katılımıyla düzenlendi.

        Turnuvanın final maçı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü takımı arasında oynandı.

        Müsabakada galip gelen Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı takımı ikinci, İlçe Emniyet Amirliği takımı ise üçüncü oldu.

        Kaymakam Mehmet Ali imrak, dereceye giren takımları tebrik ederek, madalya ve kupalarını takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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