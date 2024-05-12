Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Özel İdare binasının yapılacağı alanı inceledi

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İmrak, ilgililerle, çevre düzenlemesi ve projeye ilişkin değerlendirme yaptı.

Kaymakam İmrak, ihalesi yapılan ve yer tespit çalışmalarının tamamlandığı Hasankeyf Özel İdare binasının yapılacağı alanda inceleme yaptı.

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