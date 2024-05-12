Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Hasankeyf kavşağında yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1120 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.