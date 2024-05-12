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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 17:45 Güncelleme: 12.05.2024 - 17:45
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Batman'da İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, Hasankeyf kavşağında yapılan yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 1120 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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