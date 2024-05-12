Kozluk'ta "Ayngebire Bahar Şenliği" düzenlendi

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık ile eşi Yeter Işık, Kültür Turizm İl Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Ekrem Güngör, eşi Seda Güngör ile alandaki stantları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Ayngebire Mesire Alanı'nda, Batman Valiliğinin destekleri Kozluk Kaymakamlığının koordinesinde Kozluk Şehr-i Zor Doğa, Kültür ve Turizm Festivali kapsamında Ayngebire Bahar Şenliği yapıldı.

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