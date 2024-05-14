Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da 1333 kişiye trafik eğitimi verildi

        Batman'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında 1333 kişiye temel trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da 1333 kişiye trafik eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında 1333 kişiye temel trafik eğitimi verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan 385 öğrenciye trafik eğitim parkında, 485 öğrenciye de okullarında temel trafik farkındalık eğitimi verildi.

        Ekiplerce bir alışveriş merkezi içinde açılan stantta da 65 kişiye temel trafik kuralları anlatıldı, farkındalık eğitimi hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şehirlerarası yolcu otogarında şoför ve yolculardan oluşan 80 vatandaşımıza trafik haftası kapsamında temel trafik farkındalık eğitimi, uygulama noktasında bulunan yaşam tünelinde, şehirlerarası yolculuk yapan 105 araç sürücüsüne aşırı hız, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri konularından oluşan video gösterileri marifetiyle yapılan bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Bu kapsamda toplam 1333 vatandaşımıza Karayolları Trafik Haftası ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Şiddetli sağanak yolu kapattı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Fotoğraf çektirirken çaya düşen Pelin, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Kozluk'ta "Ayngebire Bahar Şenliği" düzenlendi
        Kozluk'ta "Ayngebire Bahar Şenliği" düzenlendi
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Batman'da toz taşınımı etkili oldu
        Batman'da toz taşınımı etkili oldu
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Özel İdare binasının yapılacağı alanı incele...
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak İlçe Özel İdare binasının yapılacağı alanı incele...