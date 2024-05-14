Batman'da anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Okula gelip öğrencilere eğitim veren trafik polislerine de teşekkür eden Onutçu, "Çocuklarımız güzel bir gün geçirdi. Polis amcalarından trafik kurallarını öğrendi. Bu yaşta çocukların trafik bilinci kazanması önemli." dedi.

Öğrenciler ayrıca okul bahçesinde motorize trafik polislerine ait motosiklet ve otomobile binerek hatıra fotoğrafı çekti.

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