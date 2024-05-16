Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da köyleri ziyaret etti
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti.
Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti.
Vali Canalp, "Yerinde ziyaret yerinde çözüm" sloganıyla başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Sason'un Dörtbölük, Dikbayır, Dağçatı ve Soğanlı köylerini ziyaret eden Canalp, vatandaşlarla görüştü, sorunlarını dinledi.
Kendisine iletilen sorunların çözümü için kurum yöneticilerine gerekli talimatları veren Canalp, sorunların çözümü için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.
Vali Canalp'e ziyaretlerinde, Sason Kaymakamı Sayın Murat Mete, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdülkadir Özer de eşlik etti.
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