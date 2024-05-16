Batman Valisi Ekrem Canalp Sason'da köyleri ziyaret etti

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde bazı köyleri ziyaret etti.

Vali Canalp, "Yerinde ziyaret yerinde çözüm" sloganıyla başlattığı köy gezilerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Sason'un Dörtbölük, Dikbayır, Dağçatı ve Soğanlı köylerini ziyaret eden Canalp, vatandaşlarla görüştü, sorunlarını dinledi.

Kendisine iletilen sorunların çözümü için kurum yöneticilerine gerekli talimatları veren Canalp, sorunların çözümü için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti.