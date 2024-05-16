Sason Belediye Başkanı Demir, doludan etkilenen çilek tarlalarını gezdi
Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, doludan etkilenen çilek tarlalarını gezdi, çiftçilerle görüştü.
Sason Belediye Başkanı İrfan Demir, doludan etkilenen çilek tarlalarını gezdi, çiftçilerle görüştü.
Demetevler Mahallesi'ni ziyaret eden Demir, etkili olan doludan dolayı zarar gören tarlarda inceleme yaptı, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.
Demir, çiftçinin her zaman yanında olduklarını ifade ederek, Son bir hafta içerisinde ilçe genelinde yoğun olarak gerçekleşen yağış ve dolu sebebiyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulunmak ve çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek için buradayız. Çiftçimizin yüzü gülerse bizim yüzümüz de güler. Yaşadığımız bu durumu en az zararla atlatmak için imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız." dedi.
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