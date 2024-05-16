Batman'da 11 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 11 ruhsatsız silah ele geçirildi, 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 13-15 Mayıs'ta kentte ruhsatsız silahların ele geçirilmesine yönelik çalışma yürüttü.

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