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        Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo 100 gram skunk çıktı

        Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:02
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        Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo 100 gram skunk çıktı
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        Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçta bulunan torbaları dışarı attı.

        Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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