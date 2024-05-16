Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalardan 8 kilo 100 gram skunk çıktı
Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçta bulunan torbaları dışarı attı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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