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        Batman'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı

        Batman'da oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 20:14 Güncelleme: 16.05.2024 - 20:14
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        Batman'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün süreyle yasaklandı
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        Batman'da oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "16 Mayıs 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar Batman il sınırları içerisinde Valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin yasaklanmasına, belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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